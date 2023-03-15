Озеленение крыш по надежной технологии OPTIGRUEN!

Озеленение крыш по технологии «Optigruen» — это возможность создавать полноценные газоны, клумбы, сады и огороды прямо на их поверхности. Для этого формируется цельный кровельный защитно-дренажный пирог, позволяющий организовать на крыше своеобразную мини-экосистему и надежно защитить ее от влаги, солнечного излучения и перепадов температур.

Озеленение того, что было создано руками человека, можно назвать современным взглядом на будущее нашей планеты, и зеленая крыша — одно из его лучших воплощений. В зависимости от площади, на ней можно расположить:

игровые площадки;

зоны для отдыха и релаксации;

растения и деревья;

дороги и парковки;

спортивные тренажеры;

зимний сад или оранжерею (такое озеленение крыши нуждается лишь в продумывании остекления для поддержания температурного режима).

При неправильной проектировке и установке зеленой крыши может пострадать и фасад, и внутренние помещения здания, не говоря уже о самой крыше. Именно поэтому мы используем технологию «Optigruen», доказавшую свою практичность долгими годами эксплуатации. Каждый проект разрабатывается под параметры конкретного здания и является уникальным.