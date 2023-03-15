Озеленение крыш по надежной технологии OPTIGRUEN!

Озеленение крыш по технологии «Optigruen» — это возможность создавать полноценные газоны, клумбы, сады и огороды прямо на их поверхности. Для этого формируется цельный кровельный защитно-дренажный пирог, позволяющий организовать на крыше своеобразную мини-экосистему и надежно защитить ее от влаги, солнечного излучения и перепадов температур.
Озеленение того, что было создано руками человека, можно назвать современным взглядом на будущее нашей планеты, и зеленая крыша — одно из его лучших воплощений. В зависимости от площади, на ней можно расположить:
- игровые площадки;
- зоны для отдыха и релаксации;
- растения и деревья;
- дороги и парковки;
- спортивные тренажеры;
- зимний сад или оранжерею (такое озеленение крыши нуждается лишь в продумывании остекления для поддержания температурного режима).
При неправильной проектировке и установке зеленой крыши может пострадать и фасад, и внутренние помещения здания, не говоря уже о самой крыше. Именно поэтому мы используем технологию «Optigruen», доказавшую свою практичность долгими годами эксплуатации. Каждый проект разрабатывается под параметры конкретного здания и является уникальным.
Технология озеленения кровли
Технология озеленения крыш зданий «Optigruen» предполагает создание шестислойного кровельного пирога, в состав которого входят:
- Протикорневая пленка. Это своеобразный барьер, преодолеть который корни растений не смогут ни при каких условиях. Он надежно защищает гидроизоляционные материалы, уложенные на поверхность крыши, от разрушения.
- Влагонакопительный мат. Такой слой необходим для удержания питательных веществ и воды, необходимых растениям, и защиты противокорневой пленки от механических воздействий.
- Дренажная система. Этот слой, с одной стороны, позволяет лишней жидкости сливаться в специальные воронки. С другой стороны, он способствует сохранению того количества дождевой воды, что необходимо растениям для нормальной жизнедеятельности, в предназначенных для этого желобах. Также дренаж отвечает за вентиляцию корневой системы кровли.
- Системный фильтр. Он служит для того, чтобы мелкие кусочки почвенного субстрата не закупоривали отверстия дренажной системы. Кроме того, благодаря наличию этого слоя ценные питательные вещества остаются в субстрате, а не вымываются из него.
- Питательный субстрат. Этот слой – предмет особой гордости компании «Optigruen». Он содержит в себе достаточное количество питательных веществ, не уплотняется, прекрасно вентилируется и пропускает воздух, не слеживается. Такой питательный слой обеспечивает существование зеленой крыши на протяжении десяти лет (или даже дольше).
- Растения. Вариативность заполнения этого слоя крайне высока. Это может быть как обычный газон, так и разнообразные растения, кустарники и даже деревья.
При необходимости технология озеленения крыш «Optigruen» может использоваться даже на скатных вариантах конструкций. В таком случае она будет дополнена армирующей решеткой, позволяющей укладывать грунт без вероятности его сдвигов.
Особенности
Технология, которую мы используем для создания зеленых крыш, имеет статус образцовой в контексте градостроительства по всему миру. Основные особенности озеленения кровли с ее помощью можно свести к следующим:
- Исключение вероятности протечек. Протечки в зеленой крыше могут спровоцировать большие временные и финансовые затраты, если влага распространится на этажи и перекрытия. Наша технология сводит вероятность подобного к нулевой.
- Долгий срок эксплуатации. В проектах, реализованных по устаревшим технологиям, без таковых или с ошибками, очень быстро гибнут растения. Технология «Optigruen» обеспечивает их жизнеспособность на протяжении более чем 10 лет.
- Удобство ухода. В зависимости от типа зеленой кровли, она может нуждаться в простом уходе или практически не нуждаться в нем вовсе. Как бы то ни было, ее содержание не будет стоить больших временных или денежных затрат.
- Эстетическая привлекательность. С помощью этой технологии можно реализовать проекты любого уровня сложности и красоты, создать маленький кусочек рая вдали от людских глаз.
Решение проблемы современных городов
Эксперты в экологической сфере, в первую очередь, рассматривают зеленую кровлю не с точки зрения ее красоты и практичности, а в контексте ее пользы для городской экологии. В современных городах, где бетон, стекло и металл вытесняют природу, катастрофически не хватает растений, кустарников и деревьев. А ведь именно они дают нам кислород и очищают окружающую среду: любая зеленая зона задерживает порядка 20% вредных примесей, содержащихся в воздухе. Поэтому озеленение кровли любого дома – это уже весомый вклад в улучшение экологии места своего проживания.
Озеленение крыш зданий
Озеленение крыш зданий практически не имеет ограничений и может быть выполнено для любого дома, различия будут касаться лишь особенностей проекта.
Озеленение крыш зданий многоэтажного типа
Поскольку в России много таких домов с плоскими крышами, тенденция к созданию зеленых зон на их поверхности набирает популярность. Озеленение крыш домов в городской черте может включать в себя создание садиков, разбивку клумб, продумывание мест для установки шезлонгов, скамеек, беседок и так далее. Для безопасности в проекте обязательно будут предусмотрены защитные ограждения, парапеты и прочие элементы, призванные защитить здоровье и жизнь людей.
Озеленение крыш загородных домов
Оно, во многом, зависит от их площади и типа кровли. Это, опять же, может быть зона отдыха с газоном, цветниками, кустами и деревьями. Это может быть огород, щедро поливаемый дождем и освещаемый солнечными лучами, а может быть крытый цветник, сад или оранжерея. Если речь идет о скатной крыше, то на ней можно разместить газон или другие растения, не нуждающиеся в особом уходе.
Озеленение крыш на даче
Такие проекты, в большинстве случаев, предполагают именно использование решений, которые просты в эксплуатации (это называется экстенсивным озеленением). Подобное озеленение крыши домов практически не нуждается в уходе, эстетично выглядит, защищает здание от влаги, солнца, ветра и температурных колебаний. На него нельзя выйти и отдохнуть, но если речь идет об озеленении крыши дома 10 на 10 или немногим больше — это оптимальный вариант.
В каждом конкретном случае проект создается исходя из параметров здания, особенностей климата и требований/пожеланий заказчика. Важно понимать, что интенсивное озеленение, то есть то, что можно использовать в качестве зоны для отдыха или развлечений, будет нуждаться в регулярном обслуживании: поливе, обрезке, прополке, покосе. Мы создаем каждое озеленение крыши домов так, чтобы выполнение этих задач было как можно более простым.
Модный ландшафтный дизайн на крыше
Как уже было отмечено, все варианты озеленения кровли делятся на две большие группы:
- Экстенсивное. Это то самое озеленение, которое лишь изредка нужно поливать и стричь. Оно включает в себя травы, мхи и цветы с небольшой корневой системой.
- Интенсивное. Это все варианты с клумбами, садами и огородами на крыше, которые нуждаются в регулярном уходе, но которые могут превратиться в настоящую зону отдыха, игр и развлечений.
Для плоских крыш с большой площадью все более популярным становится именно интенсивное озеленение, причем с использованием возможностей современного ландшафтного дизайна. Так, к последним модным тенденциям в этой сфере можно отнести:
- Композиции в стиле диких полей и садов. Они предполагают высадку трав, цветов (возможно, даже кустов и деревьев) в продуманном, но все же хаотичном порядке, создающим иллюзию их естественного появления.
- Декоративные огороды. Вместо того, чтобы делать на зеленой крыше или сад, или огород, дизайнеры предлагают совместить оба подхода: сделать и цветы, и овощи своеоб
разными украшениями площадки.
- Ассиметричные композиции. Клумбы, декоративные деревья, папоротники и другие растения, высаженные по плавным ассиметричным линиям, постепенно вытесняют геометрически выверенные схемы традиционных клумб.
- Использование камней. Искусство создания цветочно-растительных дизайнов, украшенных крупными натуральными камнями, пришло к нам с загадочного Востока. Оно отсылает к природе и естественной красоте, и активно используется при оформлении зеленых кровель.
Растения для зеленой кровли
Один наиболее популярных вариантов — это озеленение крыши седумом, которое используется при создании экстенсивной зеленой зоны. Седум абсолютно неприхотлив, а выглядит очень красиво и атмосферно, в стиле добрых детских сказок. Достаточно востребованным вариантом является и классический газон, сформированный из газонных трав.
В качестве растения для озеленения крыш могут использоваться и разнообразные цветущие многолетники, спокойно реагирующие на обилие солнечного света: это гвоздика, лаванда, тысячелистник, лаванда. При желании на зеленой кровле можно даже высадить крокусы или нарциссы.
Если количество субстрата в составе кровельного пирога будет увеличено, то появится возможность высадить на нем иву, сосну, березу, лиственницу, ель, клен, рябину, сирень, шиповник, яблоню, грушу.
Для каждого заказчика мы подбираем растения для озеленения кровли индивидуально: исходя из предпочтений, параметров здания и климата. В последнее время все более модными становятся достаточно сложные ландшафтные композиции на поверхностях кровли, включающие в себя художественную высадку растений различных видов и сортов. Мы будем рады спроектировать и реализовать такую красоту и для вас, создав зеленую зону буквально на пустом месте!